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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı

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Yenişehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Yanıbaşınızdayız Projesi' kapsamında, Aziziye, Kooperatifler ve Üçkuyu mahallelerindeki sosyal marketlerden 11 bin kişiye her ay 1500 liralık ücretsiz alışveriş imkanı sağlanıyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesince ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan "Yanıbaşınızdayız Projesi" kapsamında ücretsiz alışveriş imkanı sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla Aziziye, Kooperatifler ve Üçkuyu mahallelerinde üç ayrı noktada 11 bin kişiye her ay sosyal marketlerden 1500 liralık alışveriş imkanı sağlanıyor.

Ofis semtindeki Yenişehir Belediyesi Sosyal Marketi ziyaret eden Beşikci, Sosyal Market raflarında bulunan ürünleri inceleyerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, şu ana kadar 11 bin vatandaşın her ay 1500 lira ücretsiz alışveriş yaptığını belirterek, "Sosyal Marketten ihtiyaçları olan çocuk giyim, kırtasiye ve gıda ürünlerini ücretsiz olarak temin ettik. Her alanda vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam ediyoruz. Onların bizlere iletmiş olduğu talepler doğrultusunda sosyal marketlerimiz hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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