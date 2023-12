Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Engellilere Sandalye Dağıttı

DİYARBAKIR Yenişehir Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, özel gereksinimli bireylere yönelik sandalye dağıtım töreni düzenlendi. Programda konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 'Hepimizin birer engelli adayı olduğu günümüzde onlarla empati kurmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya ve hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile hayatlarını daha da kolaylaştırmayı amaçlamaktayız. Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi olarak kendilerine maddi ve manevi desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz dedi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik sandalye dağıtım töreni düzenlendi. Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan ve tiyatro gösterisi ile şiir dinletisinin de yapıldığı programda Beşikci'nin yanı sıra Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Polat, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari, Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derken Başkanı Şükrü Abay, Zihinsel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Güler İnan, Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ömer Askan, ortopedik engelliler Derneği Başkanı Nizamettin Karaçam, Görme Engelliler Derneği Başkanı Akif Karakaş, Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Emin Baran, Diyaliz Hastalarının Haklarını koruma Derneği başkanı Mehmet Seven, Umut Var Derneği Başkanı Levent Baykara katıldı.

'HİZMETLERİMİZ, ONLARIN SIKINTILARINI HAFİFLETECEK'

Beşikci, altyapı ve üstyapının yanı sıra engelli bireyler için de hizmet vermeyi temel görev bildiklerini belirterek, 'Kadınlarımız, gençleriz, yaşlılarımız, engellilerimiz, çocuklarımız, bular için yapacağımız çalışmalar bizim belediyemizin en önemli hizmetleri olacak. Buraya ayıracağımız kaynaklar belediyemiz bütçesinden yatırımlar olsun, alt yapı, üst yapı yatırımları olsun hepsinden çok daha kıymetli çok daha fazla olacağı noktasında bir hedef koymuş, bunu beyan etmiştik. Bugün Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi olarak bizlerin engelli kardeşlerimize sosyal tesislerde sunduğumuz hizmetler ya da toplumumuzun diğer bireylerine sosyal tesislerimizde sunduğumuz hizmetler hayatın en anında 724 onların yanında yer alabilecek, onların ihtiyaçlarını sıkıntılarını hafifletebilecek, azaltabilecek çalışmalarda bölgemizde öncü belediyelerden biri olduğumuzu her fırsatta sizler dile getiriyorsunuz. Ama biz yine de her zaman kendimizi eksik, daha fazla yapacağımız şeyler olduğuna yürekten inanan bir belediye anlayışıyla bir ekip anlayışıyla yürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz 2 engelli merkezimizde hemen hemen Diyarbakır'ın farklı ilçelerinden gelen engelli kardeşlerimiz faaliyetlerini yürütüyor. Gelirlerimizle borçlarımızı kapatacak bir belediyeyken şu an bir yıllık gelirinin yüzde 10'uyla bütün borçlarını kapatabilecek bir belediye haline geldik. Mali tablomuzu düzelttikten sonra yapacağımız şey neydi işte bu tür etkinliklere bu tür çalışmalara kaynak ayırmaktı. İşte birazdan engelli kardeşlerimize çeşitli ekipmanlar tekerlekli sandalyemiz, işitme cihazından ve hasta yatağından engelli bireylerimizin bizlerden talepleri doğrultusunda bizlerden istenen ihtiyaçlarını karşılayacağız dedi.