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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan ve dün göreve başlayan Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Vali Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konukları Zorluoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Zorluoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Valiliği Murat Zorluoğlu Diyarbakır Politika Güncel Haberler

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