Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, öğretmenliğin insanı merkeze alan, sabır, emek ve gönül bağıyla anlam kazanan bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, bilgiyi hikmetle yoğurarak çocukların ve gençlerin zihnini açan, onlara kendilerine güvenmeyi ve hayata sağlam adımlarla basmayı öğrettiğini aktaran Zorluoğlu, "Kültürümüz ve tarihimiz, öğretmeni daima baş tacı eden köklü bir hürmet ve vefa geleneğine sahiptir. Bu toprakların yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi'nin hocasına duyduğu derin saygı ve minnet, öğretmenliğin taşıdığı manevi değeri en güzel şekilde ortaya koyar. Ali Emiri Efendi'nin hocasını, ilmiyle amel eden alimlerin özü, peygamberlerin ilminin varisi, üzerimde hakkı olan efendim, sözleriyle anması, öğretmenin hayat boyu süren rehberliğini ve üzerimizdeki hakkının büyüklüğünü anlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

" Diyarbakır'da evlatlarımızın umutlarını büyüten, onları bilgiyle donatan ve karakter gelişimlerine katkı sunan tüm öğretmenlerimizin gayreti takdire şayandır. Şehrimizin yarınlarını daha aydınlık kılacak en önemli güç, iyi yetişmiş, özgüven sahibi ve değerlerine bağlı nesillerdir. Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin geleceği için gösterdiği çaba, aynı zamanda Diyarbakır'ımızın geleceğine yapılan değerli bir yatırımdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim camiamıza hizmet etmiş ve bugün aramızda bulunmayan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA