Diyarbakır Valiliği'ne atanan Zorluoğlu: Büyük onur ve mutluluk duyuyorum

CUMHURBAŞKANLIĞI kararı ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Murat Zorluoğlu, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır'a vali olarak atanmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

Vali Ali İhsan Su'nun yaş haddinden emekli olması nedeniyle Diyarbakır Valiliği'ne Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu atandı. Zorluoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır'a vali olarak atanmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Takdir ve tensipleri için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkirim. Mahcup olmamak dua ve temennisiyle" dedi.