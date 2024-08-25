Diyarbakır Valiliği, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu iddialarını yalanladı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, kentte 4 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğuna ilişkin sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinden 21 Ağustos'ta ayrılıp Kur'an kursuna gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor.

Bazı sosyal medya hesaplarındaki iddialarla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında; kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacı ile Valiligimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."