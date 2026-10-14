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Diyarbakır Valiliği, 15 Ekim'de kuvvetli sağanak için vatandaşları uyardı

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Diyarbakır Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent merkezi ile kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Diyarbakır Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ekim Perşembe günü Diyarbakır'ın merkez, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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