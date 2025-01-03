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Diyarbakır Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı

Diyarbakır Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı
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Diyarbakır Dernekleri Federasyonu ve Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri açıldı. Etkinlikte yöresel lezzetler ve ipek dokuma tezgahı tanıtıldı. Ziyaretçiler Diyarbakır'a özgü ürünlerin tadına bakma fırsatı buldu.

Diyarbakır Dernekleri Federasyonu ile Kağıthane Belediyesince düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'nin açılışı yapıldı.

???????Hasbahçe'deki etkinlikte tanıtılan Diyarbakır'a ait yöresel ürünlerin yanı sıra ipek dokuma tezgahı da ilgi gördü.

Ziyaretçiler, Diyarbakır'a özgü ciğer, şırdan, incik ve kadayıf gibi lezzetlerin tadına bakma fırsatını buldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, herkesi tanıtım günlerine davet ederek, "Öncelikle 'Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz.' diyorum. Başta federasyon başkanımız olmak üzere değerli hemşehrilerimize, belediye başkanlarımıza, Valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ı burada tekrar tanımış olacağız." dedi.

"Beni gördükçe fotoğraf çekiliyorlar"

İpek dokuma tezgahında çalışan Nezihe Cengiz, ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Cengiz, "Nasıl mal dokuyoruz, ürünlerimizi nasıl çıkartıyoruz, saf ipeği nasıl dokuyoruz, millet görsün istedik. Görenler çok seviyor. Bu işin nasıl yapıldığını soruyorlar. Diyarbakır'da bir hocamız var, benim gibi 15 öğrencimiz bulunuyor. Atölyemiz var ve orada herkesin tezgahı ayrı. Biz bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz. Ziyarete gelenler beğeniyor, beni gördükçe fotoğraf çekiliyorlar." diye konuştu.

Tanıtım günleri 5 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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