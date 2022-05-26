Diyarbakır Surları örnek restorasyon olarak inceleniyor - Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Tarihi yapılarda koruma ve onarım esasları" eğitimine katılanlar, surlarda yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Tarihi Kentler Birliğinin işbirliğiyle başlayan eğitim semineri devam ediyor.

Eğitime, Tarihi Kentler Birliğine üye Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Nusaybin'deki belediyelerden temsilciler ile restorasyon alanında hizmet veren kurum ve özel firmaların teknik personeli katıldı.

Eğitime katılanlar restorasyonda doğru uygulamalarından dolayı örnek il seçilen Diyarbakır'da, çalışmaların sürdüğü tarihi mekanlarda gezi ve inceleme yaptı.

Katılımcılar, İmar Daire Başkanlığınca "Surlarda Diriliş" sloganıyla restorasyonu yapılan Ulu Beden ve Yedikardeş Burcu'ndaki çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren, Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerde çalışan, KUDEB uzmanları, restoratörler, mimarlar, arkeologlar ve sanat tarihçilerine tarihi yapılarda koruma üzerine eğitimler verdiklerini belirtti.

Surlarda yapılan restorasyonun önemine dikkati çeken Eren, şöyle konuştu:

"Eğitimlere katılan arkadaşlarımız yapılan bütün restorasyon çalışmalarını inceliyor ve buradaki bu işi üstlenen müteahhit firmanın görevlileri de sorulara cevap veriyorlar. Burası çok güzel bir örnek olmuş."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürü Ökkeş Kavak ise eğitimlerin çok faydalı olduğunu aktardı.

Eğitimleri veren hocaların bilgi ve birikimlerinden istifade ettiklerini dile getiren Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Sur'da kullanılan ayrıca teknikler var. Bu teknikler detaylı bir şekilde bizlere anlatıldı. Onları da öğrenmiş, izlemiş olduk. Bu eğitimler bize katkı sağladı. Eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli Sanat Tarihçisi Fatih Bahçeci ise Diyarbakır Surlarındaki restorasyonun özenle yapıldığını gördüklerini belirtti.

Çalışmaların örnek teşkil ettiğini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Diyarbakır özelinde uygulanmış olan restorasyonları yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Özellikle alanda gezilerimizi gerçekleştirdik ve uygulanmış olan restorasyon faaliyetlerini, çevre düzenlemelerini inceledik. Yapılan uygulamaları yerinde ve başarılı bulduk."