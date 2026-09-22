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Diyarbakır Sur'daki Pamukçay Barajı'nda çok sayıda balık öldü, inceleme başlatıldı

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Diyarbakır Sur'daki Pamukçay Barajı'nda çok sayıda balık öldü, inceleme başlatıldı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Pamukçay Barajı'nda çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Durumu fark eden kişinin ihbarı üzerine bölgede inceleme başlatıldı; balık ölümlerinin nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki Pamukçay Barajı'nda toplu balık ölümü görüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Merkez Sur ilçesindeki Pamukçay Barajı'nda çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Durumu fark eden kişi, yetkililere haber vererek su yüzeyindeki ölü balıkları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İhbar üzerine yetkililer tarafından bölgede inceleme başlatıldı.

Balık ölümlerinin nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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