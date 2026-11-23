Diyarbakır Silvan'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, ilçenin doğal güzelliklerini farklı bir atmosfere bürüyerek güzel görüntüler oluşturdu. Sis manzarası, ilçede dronla görüntülendi.
SİS DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, güzel görüntüler oluşturdu. İlçenin doğal güzelliklerini farklı bir atmosfere bürüyen sis manzarası, dronla görüntülendi.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı