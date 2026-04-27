Diyarbakır merkezli 41 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 22 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 111 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli, aralarında Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 41 ilde düzenlenen operasyonda, 111 şüpheli gözaltına alındı.

35 MİLYAR 861 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre; soruşturmaya konu olan toplam işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 190 banka ve kripto para hesabı ile şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin TL değerinde 9 otomobil ve motosiklet ile 2 arsaya el konuldu.

Şüphelilerden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 69 şüpheliden 22'si tutuklanırken, diğerleri ise serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
