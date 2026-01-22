Haberler

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Tekin AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında, 2025 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğraflarını seçen Tekin, "Portre" kategorisindeki tercihini de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana yaptı.

Tekin, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarına oy verdi.

Tekin, oylamada yer alan fotoğrafları çeken herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Özellikle 'Gazze: Açlık' kategorisinde fotoğraf seçerken çok zorlandım. Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. Diğer kategorilerde de her bir fotoğraf farklı bir duygu veriyor." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı