Diyarbakır Kulp'ta sağanak sonrası köprü çökerken o anlar cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanakla debisi yükselen İnikan Deresi'ndeki köprü çöktü; mahallelerin bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapatıldı. Çökme anı cep telefonuyla kaydedilirken araç trafiği Hamzalı üzerinden Sason'daki Yücebağ-Sarıçoban güzergahına yönlendirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki beton köprünün çökme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kulp ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle İnikan Deresi'nde debinin yükselmesi sonucu?? Baloğlu, Koçkar, Aygün, Saltuk ve Akçasır mahallelerinin bağlantısını sağlayan grup yolu üzerindeki köprü çöktü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Köprünün çökmesi nedeniyle güzergah ulaşıma kapatıldı.
Söz konusu mahallelere ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlanması için çalışma başlatıldı.
Köprünün çökmesi nedeniyle araç trafiğinin Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi üzerinden Batman'ın Sason ilçesindeki Yücebağ-Sarıçoban güzergahına yönlendirildiği öğrenildi.