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Diyarbakır Kitap Fuarı'nda İl Sağlık Müdürlüğü sağlık taraması ve etkinlik yaptı

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Diyarbakır Kitap Fuarı'nda İl Sağlık Müdürlüğü sağlık taraması ve etkinlik yaptı
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kitap fuarındaki standında sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Öğrencilerle 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği de düzenlendi; İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, bunun koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kitap fuarında açtığı stantta vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuar kapsamında öğrencilerin katılımıyla "Mahallemde Hareket Var" etkinliği düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, fuarda yürütülen çalışmaların koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Fuar alanında kurulan stantta sağlık taramaları yapıldığını, vatandaşlara sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunmaya yönelik bilgilendirmelerde bulunulduğunu ifade eden Asiltürk, şunları kaydetti:

"Sağlığın korunması hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli farkındalığın oluşturulmasıyla başlıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda sağlık hizmetlerimizi ve bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürmeye önem veriyoruz. Fuarda bir yandan sağlık taramalarımızı gerçekleştirirken diğer yandan çocuklarımızı ve gençlerimizi hareketli yaşama teşvik ediyoruz."

Kaynak: AA
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