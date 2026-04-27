Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu: "Yardım Konvoyumuzun Suriye Geçici Hükümeti Tarafından Kobani'ye Geçişine İzin Verilmiyor"

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobani kentine ulaştırmak için hazırladığı temel ihtiyaç malzemelerin yer aldığı yardım konvoyunun Suriye hükümeti tarafından engellediğini duyurdu. Platform Sözcüsü Serdar Keskin, "Kobani'ye insani yardımların kesintisiz, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için en kısa ve kalıcı yol olan Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal insani yardım geçişlerine açılmalıdır. Ayrıca uluslararası kamuoyunu bu durum karşısında sorumluluk almaya çağırıyoruz. Kobani halkı için toplanan yardımların ulaştırılması sağlanmalıdır" çağrısında bulundu.

Baro, Tabip Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği gibi çok sayıda kuruluşun içinde yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, geçen ocak ayında Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalardan etkilenenlere yardım ulaştırılması için başlattığı kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerin Kobani'ye ulaşmasının Suriye hükümeti tarafından engellediğini bildirdi.

Platform üyeler,i Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenledikleri basın toplantısında uluslararası kuruluşlara, yardımların Kobani'ye ulaşması için girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.

Platform Sözcüsü Serdar Keskin, Kobani'de yaşayanların acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu ve yerel yönetimler ile birlikte yardım kampanyası başlattıklarını belirtti. Keskin, "30 Ocak 2026 tarihinde kampanyamıza gösterilen yoğun toplumsal destek sonucunda 25 yardım tırı hazırlanmış Suruç–Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş için yürütülen tüm toplumsal ve diplomatik girişimlere rağmen, yetkililerle yapılan müzakereler sonucunda Kilis–Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden, platformumuzdan iki kişilik bir heyetin eşliğinde sevkiyat yapılması konusunda mutabakata varılmıştır. Her ne kadar Çobanbey'den Kobani'ye ulaşana kadar geçen süreçte Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı bazı birimler tarafından çeşitli ambargo ve engellemelerle karşılaşılsa da 10 Şubat 2026 tarihinde yardımlar Kobani'ye ulaştırılmış ve aynı gün ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir" dedi.

"Bu yaklaşım, yalnızca Kobani halkını değil, tüm bölge halklarının ortak geleceğini tehdit etmektedir"

Sürdürülen kampanya kapsamında hijyen ve gıda paketleri, battaniye, çocuk maması, su, kömür, soba gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2'nci yardım tırı konvoyunun hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Keskin, şöyle devam etti:

"18 Nisan 2026 tarihinde, önceki süreçte olduğu gibi platformumuzdan iki kişilik bir heyetin eşliğinde Kilis–Çobanbey Sınır Kapısı'na doğru yola çıkılmıştır. Ancak Suriye Geçici Hükümeti tarafından yardımların Kobani'ye geçişine izin verilmemiş; yardım tırlarımız sınır kapısında AFAD'a ait depoda bekletilmektedir. Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı yapıların insani yardım malzemelerine dahi müdahale eden, bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyen tutumu kabul edilemezdir. Bu yaklaşım, yalnızca Kobani halkını değil, tüm bölge halklarının ortak geleceğini tehdit etmektedir. Bu durum, insani yardımların siyasi ve idari engellere tabi tutulduğunu ve halkların en temel yaşam hakkı olan insani yardıma erişimin keyfi biçimde sınırlandırıldığını açıkça göstermektedir."

"Uluslararası kamuoyunu bu durum karşısında sorumluluk almaya çağırıyoruz"

"Binlerce insanın acil ihtiyaçlarının bulunduğu bir ortamda bu engellemeler kabul edilemezdir" diyen Keskin, "Uluslararası kamuoyunu, başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere ilgili tüm kurumları, bu hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalara karşı derhal harekete geçmeye, insani yardımın engelsiz, tarafsız ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli baskıyı kurmaya çağırıyoruz. Kobani'ye insani yardımların kesintisiz, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için en kısa ve kalıcı yol olan Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal insani yardım geçişlerine açılmalıdır. Ayrıca uluslararası kamuoyunu bu durum karşısında sorumluluk almaya çağırıyoruz. Kobani halkı için toplanan yardımların ulaştırılması sağlanmalıdır. Bu süreçte dayanışma gösteren halkımıza, katkı sunan kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; dayanışmayı büyütmeye ve Kobani halkının yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde konuştu."

Kaynak: ANKA