Diyarbakır'ın otoban projesi 2035 yılına kadar ertelendi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Diyarbakır'ın neden otoban projesine dahil edilmediğini sorduk. Bakanlık, dün itibarıyla bana cevap verdi ve Diyarbakır'ın otoban projesine 2035 yılı itibarıyla dahil edildiğini ifade ettiler. Yanlış duymadınız, 2035 yılında... Yani 2035 yılından önce Diyarbakır ile ilgili olarak otobanla bağlantılı herhangi bir gelişme olmayacak" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yönelttiği önerge yanıtlandı. Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

"Şanlıurfa-Ovaköy Otoyolu; 2035 yılı hedef otoyol projeleri kapsamında olup bütçe imkanları doğrultusunda söz konusu otoyolun yapımı gerçekleştirilecektir. Diyarbakır bağlantısının iptaline yönelik herhangi bir durum söz konusu değildir. Yapım çalışmaları; 2023 yılı Yatırım Programında belirlenmiş olan projeler ve bu projelere ayrılmış olan bütçe ödenekleri doğrultusunda yürütülmektedir. 2024 Yılı Yatırım Programı, henüz resmi olarak yayımlanmadığı için ödenekler netleşmemiştir."

"BU AYRIMCI POLİTİKALARDAN VAZGEÇİN"

Uraloğlu'nun yanıtını eleştiren Tanrıkulu şu tepkiyi gösterdi:

"Diyarbakır'ın otoban projesine 2035 yılı itibarıyla dahil edildiğini ifade ettiler. Yanlış duymadınız, 2035 yılında... Yani 2035 yılından önce Diyarbakır ile ilgili olarak otobanla bağlantılı herhangi bir gelişme olmayacak. Diyarbakır, 2 milyon nüfusa sahip. Bölgenin ticaret merkezi, ekonomi merkezi, lojistik merkezi ve sanayi merkezi. Diyarbakır'ın bu ayrımcılığa uğramasını kabul etmiyoruz. Bakanlığın mutlaka bu görüşünü ve projelendirme çalışmasını gözden geçirmesini ve otoban ağına Diyarbakır'ın mutlaka, bir an önce dahil edilmesi gerektiğini bir kez daha buradan ifade ediyorum. Diyarbakır'a karşı, bu ayrımcı politikalardan vazgeçin."