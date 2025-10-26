Diyarbakır'ın Hani İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem, 13,15 kilometre derinlikte kaydedildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel