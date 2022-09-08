Diyarbakır gündem haberleri | Bismil'de düzenlenen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır gündem haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.
Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 250 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve 8,06 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel