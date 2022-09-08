Diyarbakır gündem haberleri | Bismil'de düzenlenen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 250 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve 8,06 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Hasan Gündüz Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır gündem haberleri | Bismil'de düzenlenen 'huzur' uygulamasında 15 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.