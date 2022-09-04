Bakan Soylu'yu hiç böyle görmediniz! Bırkleyn Mağaraları'nda halay çekip türkülere eşlik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Bırkleyn Mağaraları'nda gençlik buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Soylu daha sonra söylenen türkülere eşlik edip halay çekti. O anlar kameralara da yansıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları'nda AK Parti Diyarbakır Gençlik Kollarının düzenlediği "Lice Gençlik Buluşması" programına katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Bırkleyn Mağaraları ile 8 bin yıllık bir tarihten, Büyük İskender'in konakladığı ve kendi işaretini bıraktığı mağaralardan bahsettiklerini, bunların büyük zenginlik olduğunu söyledi.

Çok güçlü ve zengin bir medeniyetin çocukları olduklarını kaydeden Soylu, "Malazgirt'in hikayesi aslında bu Anadolu'nun ve coğrafyamızın içerisindedir. Malazgirt'in fethinin hikayesi ile Anadolu topraklarına girişin hikayesi de hiç unutmayın ki bir birlik ve kardeşlik hikayesidir. Kürt beyleriyle Türk beylerinin ve birçoğunun birbirini bu meydanda tanıdıkları ve birbirleriyle beraber aslında küffara karşı birlikte oldukları, aynı değeri taşıdıkları, aynı anlayışı taşıdıkları, sanki iki kardeşin kucaklaşması gibi bize bu toprakları yurt yapmalarının belki de en önemli nişanesidir ve nişangahıdır." ifadelerini kullandı.

HALAY ÇEKİP TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİ

Yapılacak çalışmalarla bölgenin artık daha aktif kullanılabilecek bir noktaya getirileceğini bildiren Soylu, Lice'nin ve Liceli gençlerin buna hazır olduğunu anlattı. Bakan bir ara halay çeken vatandaşların arasına katıldı, söylenen türkülere eşlik etti. O anlar kameralara da yansıdı.

"PKK ÜLKENİN GELİŞMESİNİ HARAP EDİYOR"

"Terör örgütü Pkk'ya çok laf söylediğini ifade eden Soylu, "Çok da söz söylemeye devam ediyorum. Ama Pkk, terör örgütünün benim laflarımdan etkilendiği en önemli cümleler PKK sadece ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını değil, aynı zamanda bir kültürel terörizmle, kültürünü de harap etmeye çalışıyor. Duygularımızı, tarihimizi, aile ilişkilerimizi, anne-baba duygularımızı, komşu ilişkilerimizi, örf adetlerimizi, geleneklerimizi, birbirimize olan muhabbetimizi, saygımızı, büyüklerin küçükleri davranışlarını, her birini tarumar ediyor." diye konuştu.

"ZENGİNLİKLERİMİZİ YİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Avrupa'nın büyüdüğünü, zenginleştiğini ama bir bedel ödediğini anlatan Soylu, bedel olarak ahlakını ve geçmişte üzerine titremeye çalıştıkları değerlerini kaybettiğini aktardı. Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Şimdi aynı sınavı yani bizim zenginliklerimizi yitirmeye çalışıyorlar. Onun için de kimi kullanıyorlar. DEAŞ'ı kullanıyorlar, İslamiyet'i farklılaştırmak için. FETÖ'yü kullanıyorlar, İslamiyet'i başkalaştırmak için. PKK'yı kullanıyorlar, İslamiyet'i ve bütün değerlerimizi esas itibariyle güçleri yetse hepsini ortadan kaldırabilmek için. Karşı karşıya kaldığımız durum budur. Son 40 yıldır, 50 yıldır bu topraklar hiç hak etmediği bir parantezle karşı karşıya kaldı. Parantez diyorum. Çünkü biz bunu kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah sizler kapatacaksınız."

Daha sonra Bakan Soylu Bırkleyn Mağaraları'nı gezdi. Burada gazetecilerin sorusu üzerine Soylu, "Çok uzun yıllar terör örgütünün maalesef hakimiyetinde mağaralar olarak kalmış. Allah razı olsun güvenlik güçlerimiz, milletimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz devletimiz iradesiyle işte hepsi şimdi birer turizm destinasyonu tarihsel destinasyon olmaya aday. Muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya, Bırkleyn Mağaraları gezisinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak da eşlik etti.