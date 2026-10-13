Haberler

Diyarbakır Ergani'de otomobil ile çarpışan kamyonet refüje çıktı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Ergani'de öğle saatlerinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada kamyonet refüje çıktı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AEY 815 plakalı otomobil ile 80 LH 957 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı

Canlı yayın devam ederken yaka paça aldılar
Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Öğrenci yurdunda sır ölüm! Arkadaşları buldu
Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü

Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü
Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba

Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz

29 ülkeyi bir araya getiren saldırı iddiası: Harekete geçiyoruz
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Eyvahlar olsun! Aston Villa öncesi kötü haber geldi