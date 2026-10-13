Diyarbakır Ergani'de otomobil ile çarpışan kamyonet refüje çıktı, 2 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AEY 815 plakalı otomobil ile 80 LH 957 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı