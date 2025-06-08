Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
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Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
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Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi. 3 kişi ise adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken; 3 kişi için ise adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki apartmanda çıkan ve anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından gözaltına alınan isimler mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme gözaltına alınan 5 kişiden 2'sinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananların müteahhit M.A. ve yapı denetim sorumlusu B.C. olduğu öğrenildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

BELEDİYE EŞ BAŞKANI FACİAYI ANLATTI

Yangın faciası ülke gündemine otururken; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yangının elektrik şaft boşluğundan kaynaklı komple bina yangını olduğunu belirtti.

"13 katlı binanın her katında bina yangını olduğu görülmüştür" diyen Bucak, "Hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman, ısı tahliyesini ne yazık ki engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmayışı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmayışı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste bırakılarak çatıya kadar çekildiği gözlemlenmiştir.

Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Yine elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken mevzuata göre açık olması gereken boşluk beton ile kısmen kapatılmıştır. Her katta beton ile kapatma mevcuttur. Köşelerden kırılarak kablolar çekilmiştir. Kabloların yanmaz halojen free kablolar olması gerekirken yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasitesi olarak yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Ne yazık ki elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp çeşitli eşyaların bırakıldığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin soruşturma başlatılmış; soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alınmıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Diyarbakır'ın bu denli güzel yapılaşmasında eski başkan Osman Baydemir'in etkisi çok büyüktür.. onun sayesinde caddeler 4 5 şerit

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Yorum Beğenme2
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