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Diyarbakır'da Minibüs Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Diyarbakır'da Minibüs Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, nişan töreni için Muş'a giden bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada yaralanan iki kişi daha hastanede hayatını kaybetti.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'e yükseldi.

Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıkan 41 AFM 446 plakalı minibüs, Lice ilçesine bağlı kırsal Karahasan mahallesinin Heylo mezrasında, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yolculardan iki kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerini sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA
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