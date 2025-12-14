Haberler

Diyarbakır'da yapımı devam eden Kayapınar Şehir Hastanesi'nde hazırlanan örnek hasta odasının görselleri paylaşıldı

Diyarbakır'da inşası süren Kayapınar Şehir Hastanesi, tamamlanan örnek hasta odası ile dikkat çekti. Hastanenin inşaatının yüzde 72 oranında tamamlandığı belirtilirken, odanın acil durumlar için de tasarlandığı kaydedildi.

Diyarbakır'da inşası süren Kayapınar Şehir Hastanesinde tamamlanan örnek hasta odası paylaşılan görselleriyle tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastane inşaatının gerçekleşme oranının yüzde 72 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Hastanede örnek hasta odasının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, "Oda, iki başlıklı olarak tasarlanmıştır. Normal koşullarda tek kişilik, acil durumlarda ise iki hastaya hizmet verebilecek şekilde planlanmıştır. Geniş ve ferah kullanım alanı, yüksek hijyen standartlarıyla uyumlu malzeme, modern aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, sağlık çalışanlarının ergonomik çalışmasına uygun düzen, acil müdahale için gerekli tüm güvenlik ve teknik donanım altyapısı, fonksiyonel depolama alanları ve kompakt mobilya düzeni mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, hastanede hem fiziki ilerleme hem de iç mekan standartlarının oluşturulmasının eş zamanlı olarak sürdüğünü belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Kayapınar Şehir Hastanesi, güçlü teknolojik donanımı ve kapsamlı hizmet kapasitesiyle Diyarbakır ve bölge halkına üst düzey sağlık hizmeti sunacak. Teknik altyapı, çevre düzenlemesi ve diğer birimlerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hastanenin planlanan sürede hizmete açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
