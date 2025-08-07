Diyarbakır'daki Kabaklı Göleti Kuş Cenneti Tehdit Altında

BİYOÇEŞİTLİLİK ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, DHA muhabirinin çektiği görüntü ve fotoğrafların, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti'nin 'kuş üreme alanı' olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti'nde DHA muhabiri, 2 haftalık uzunbacak (Himantopus himantopus) yavrularını video ve fotoğraflarla kaydetti. Görüntülerde 3 uzunbacak yavrusunun ebeveynleri tarafından korunduğu, beslendiği ve hayatın zorlukları öğretmeye çalıştıkları yer aldı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, çekilen görüntüler ile fotoğrafların buranın bir üreme alanı olduğu yönünde önemli birer belge olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde bulunan Kabaklı Göleti, pek çok canlı türüne mekan olarak üremesine, beslenmesine ve barınmasına yardım eden bir kuş cennetidir. Çekilen fotoğraf ve görüntüler de bunları destekliyor. Burada 150'den fazla kuş türü belirlenmiştir. Bunun dışında memeli hayvanlar, omurgasızlardan pek çok böcek türü, yılanlar, akrepler burada görülebilecek türlerdendir dedi.

'KABAKLI GÖLETİ'Nİ KURTARMA MECBURİYETİMİZ VAR'

Göletin kuruma noktasına geldiğini ve kurtarılması yönünde gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Gölet, maalesef mevcut suyunun yaklaşık 3'te 2'sini kaybetmiş durumda. Küresel ısınmaya bağlı olarak göl yüzeyinde aşırı buharlaşma nedeniyle su kaybı ciddi boyutlardadır. Aynı zamanda yağışların azlığı ve karın da olmaması dolayısıyla su seviyesi ciddi biçimde düşmüştür. Buna rağmen buralarda biz uzunbacak, mahmuzlu kız kuşu (Vanellus spinosus), ötleğenlerden ve diğer su kuşlarından, yavrularını büyüten türlere rastlayabiliyoruz. Bu bize şunu göstermektedir. Kabaklı Göleti'ni kurtarma mecburiyetimiz var. Buraya Dicle Nehri'nden yapılacak su takviyesiyle bu tür canlılar birkaç sene daha buralarda yaşayabileceklerdir. Aksi takdirde su takviyesi olmazsa bu canlıların yaşama şansı yok. Buna benzer çevremizde pek çok yerde dereler, çaylar ve göl, göletler kurudu. Mümkün oldukça buradaki canlıları yaşatmak istiyorsak su takviyesi yönünden yardımcı olmamız lazım. Aksi taktide biyoçeşitlilik azalırsa bölgede pek çok hastalık etmeni, zararlıları buralarda daha fazla çoğalacaktır ki tarımsal faaliyete ciddi zarar verirler. Bizim biyoçeşitliliği koruma mecburiyetimiz var. Bu yüzden kurumlar arası iş birliğiyle Dicle Üniversitesi'ne destek olarak Dicle Nehri'nden çekilecek suyla Kabaklı Göleti'ni kurtarma şansı vardır. Aksi taktirde biz bu nadide türleri bir daha görme şansına kavuşamayız diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA / DİYARBAKIR,