Diyarbakır'daki Eski Emniyet Binası Yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde hasar gören eski emniyet binası, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yapılan incelemelerde ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkımı sabah saatlerinde başlatıldı. İş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında etrafı yoğun toz bulutu kaplarken, yıkım çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yıkımın ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlanırken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.