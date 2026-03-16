JASAT, Diyarbakır'da işlenen cinayeti sigara izmaritinden aydınlattı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde işlenen cinayeti, olay yerinde bulunan bir sigara izmaritindeki DNA ile çözerek faili tespit etti ve tutuklama gerçekleştirdi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde silahla öldürülen M.Y.'nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Olay yeri ve çevresinde 5 ay saha araştırması yapan ekipler, teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü. Çalışmalar sonucunda, maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi. Olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.'nın, 'maktulün evine hiç gitmediği' yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
