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Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarında çekilen fotoğraf yürek burktu

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, gönüllülerin de yer aldığı çalışmalarda çekilen bir fotoğraf ise yürek burktu.

6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarında çekilen fotoğraf yürek burktu

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarında çekilen fotoğraf yürek burktu

Depremin vurduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar enkazdan 387 kişi çıkarıldı. Kentte vefat eden kişi sayısı ise 255. Yaralılardan 42'sinin durumu ise ağır.

Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarında çekilen fotoğraf yürek burktu

Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara katılan bazı gönüllüler ateş etrafında dinlenirken çekilen fotoğraflar ise duygulandırdı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Deprem Güncel Haberler

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