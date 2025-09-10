Diyarbakır'da Zırhlı Polis Aracıyla Öldürülen Mühendisin Davasında Gelişme

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren inşaat mühendisi Cihan Can'ın davasında, savcı esas hakkında esas hakkında mütalaayı hazırlamak için süre istedi, talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 22 Aralık 2025'e bıraktı.

Diyarbakır'da 2019 yılında, mühendis Cihan Can'ı zırhlı polis otobüsüyle ezen eski polis memuru Hakan Avcı'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandığı davanın 4'üncü duruşması, Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, sanık Avcı katılmadı, avukatı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada, Cihan Can'ın kardeşi Neytullah Can ile aile avukatı Fuat Coşacak hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Neytullah Can, "Sanığın yüzde 100 suçlu olduğu Adli Tıp Kurumu raporuyla ortadadır. Sanık kasten ezerek, kardeşimin ölümüne sebep olmuştur. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Can ailesinin avukatı Fuat Coşacak da sanık hakkında üst sınırdan ceza verilmesini, dosyanın esas hakkındaki mütalaayı hazırlanması için savcıya tebliğ edilmesini istedi.

Duruşma Savcı da mahkemeden esas hakkında mütalaayı hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 22 Aralık 2025'e bıraktı.