Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı Güncel Haberler Silvan kara yolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Tragger Güncel Haberler

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