Diyarbakır'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kadın İçin Arama Çalışması

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgede AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı (45) bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Kılıç, sabah uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Şeyhmus Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kadının bulunması için eğitimli köpeklerle çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
