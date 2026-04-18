Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

Kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki Olgun Çiçeközü İlkokulu önünde bulunan ağacın altına K.Y. (14), S.Y. (15) ve M.Y. (16) yağmurdan korunmak amacıyla sığındı.

Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu kuzen oldukları öğrenilen 3 çocuk da ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y. ve S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K.Y. ve S.Y'nin cenazesinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aile mezarlığının bulunduğu kırsal Morkoyun Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Çocukların bir yakını Kaya Kınık, olayın olduğu saatlerde mahallede bulunduğunu, aniden başlayan yağmurun ardından yıldırım sesi duyduğunu söyledi.

Bir süre sonra olay yerine gittiklerinde 3 çocuğun da yerde olduğunu gördüklerini belirten Kınık, daha sonra çocukların olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını anlattı.