Diyarbakır'da yaklaşık 200 dönüm ekili arazi küle döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 200 dönüm ekili arazi çıkan yangın sonucu küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesine bağlı Alabaş köyünde ekili yaklaşık 200 dönüm arazide henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Ekipler ve köylülerin yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.