Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında İskelet Çöktü: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yapımı süren bir viyadük inşaatında iskele çöktü. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Sağlık ve acil yardım ekipleri müdahale etti.

1) DİYARBAKIR'DA VİYADÜK İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ; YARALILAR VAR

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunda yapımı süren viyadükte kurulu iskele çöktü. İskele altında kalan bazı işçiler yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında meydana geldi. İnşaatta kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İŞÇİLERDEN 3'Ü ÖLDÜ, 2'Sİ İSE YARALANDI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Muş kara yolunda, Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskelenin çöktüğü olayda, işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52) ve Şehmus Anustekin (49) yaşamını yitirdi. Yaralannan işçiler Cüneyt N. (37) ve Mehmet Şirin Y. (50), ilk müdahalenin ardından önce Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Ölen işçilerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

