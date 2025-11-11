Haberler

Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köprü inşaatında meydana gelen iskele çökmesinde 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

  • Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolundaki viyadük inşaatında iskele çöktü.
  • Olayda 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunda yapımı süren viyadükte kurulu iskele çöktü. Feci olayda 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatındaki kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

3 İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Abdullah Karlıdağ
Orhan Irmak:

önce iş güvenliği iş güvenliği

Deniz cingöz:

Allah rahmet eylesin ailelerine ve sevdiklerine Allah sabırlar ihsan eylesin.....giden gitti yazık tedbir alınmaz kader derler

Haber YorumlarıFATIH Om:

Hasan Turk:

Eskıden yag kuyrugu sorunmuş ulkede bugun hergun onlarca ınsanı kaybedıyoruz cehaletten ıhmalden ummette ses yok tek sorun yag kuyruguymuş demekki

Mehmet Aydın:

Öyle söyleme düne kadar fetöye methiyeler düzen şimdiki makarnacı troller üzülür alçaklar

Marko Apostolidis:

muhakkak yine azami ağırlık ihmal edildi...

