Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunda yapımı süren viyadükte kurulu iskele çöktü. Feci olayda 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatındaki kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

3 İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.