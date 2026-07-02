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Yenişehir'de 'İrade Bizim Zafer Bizim' Temalı Aşure Dağıtımı

Yenişehir'de 'İrade Bizim Zafer Bizim' Temalı Aşure Dağıtımı
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Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'İrade Bizim Zafer Bizim' temasıyla aşure dağıttı. Programa şehit yakınları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı, dualar edildi.

Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezince "İrade Bizim Zafer Bizim" temasıyla aşure dağıtıldı.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurum bünyesindeki Aşçılık Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte şehitler için dua edildi, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl "İrade Bizim Zafer Bizim" konseptiyle gerçekleştirilen anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa, 15 Temmuz şehidi Mehmet Karaaslan'ın ağabeyi Aziz Karaaslan, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuray Hurata, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşçılık atölyesinde kursiyerler tarafından özenle hazırlanan aşureler, dualar eşliğinde pişirilerek davetlilere ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuray Hurata, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği onurlu duruşun onuncu yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Hurata, "Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizin ruhu için kursiyerlerimizle birlikte aşure bereketini paylaştık. Bizleri yalnız bırakmayan şehidimiz Mehmet Karaaslan'ın kıymetli ağabeyi Aziz Karaaslan'a ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. İrade de bizim, zafer de bizimdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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