Haberler

Diyarbakır'da 405 zanlıya uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince aylar süren titiz teknik takip ve "gizli soruşturmacı" yöntemleri kullanılarak yürütülen kapsamlı operasyonla, Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı "darbe indirildiğini" belirtti.

"Gizli soruşturmacıların" sahadaki titiz çalışmaları neticesinde, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağın deşifre edildiğini, gençleri uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı operasyon başlatıldığını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve işbirliği anlayışıyla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo medya patronu oluyor

Bambaşka bir sektöre giriyor!
Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 kişi neyle suçlanıyor? 100 milyarlık para hareketi

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'yı 200 kişiyle gözaltına aldıran suçlama
Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu

Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu
Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada

Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Kim Şampiyon olacak? Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor

Bu takımı kim durduracak?