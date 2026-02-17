Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 33 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 kişi tutuklandı. 10 kilo esrar, 45 bin hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli tutuklandı, 10 kilo esrar ve 45 bin adet hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8–15 Şubat 2026 tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bir haftalık süreçte yürütülen operasyonlarda 110 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyonlarda 10 kilo 234 gram esrar ve türevleri, 313 gram kokain, 232 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 45 bin 464 adet sentetik ecza maddesi, 2 tabanca, 2 şarjör ve 54 fişek ile 299 kilo 150 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı