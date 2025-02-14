TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Diyarbakır'da Ücretsiz Kanser Taramaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, il genelinde kanser taramaları ücretsiz olarak sürdürülmekte. 40-69 yaş arası kadınlara mamografi, 30-65 yaş arası kadınlara HPV-DNA testi ve 50-70 yaş arası bireylere Gaitada Gizli Kan Testi ile taramalar yapılmakta. 2024'te meme kanseri taraması yapılan 34 bin 364 kadından 79'una, rahim ağzı taramasında 44 bin 906 kadından 10'una ve kolon kanseri taramasında 52 bin 95 kişiden 2'sine kanser tanısı konulmuştur.

Diyarbakır'da kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde her yıl ortalama 3 bin kişiye ilk kez kanser tanısı konulurken, erken teşhis çalışmaları kapsamında birçok merkezde ücretsiz tarama yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda yürütülen Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi ile kalın bağırsak kanseri taraması yapılıyor.

Kanser taramaları, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Bismil'deki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır'da 2024 yılında meme kanseri taraması yapılan 34 bin 364 kadından 79'una kanser tanısı konuldu. Rahim ağzı kanseri taraması yapılan 44 bin 906 kadından 10'unda kanser teşhis edildi. Kolon kanseri taraması yapılan 52 bin 95 kişi arasından 2 kişiye kanser tanısı konuldu."

Taramalar sonucunda şüpheli vakalar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki İleri Teşhis Merkezine yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
img

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
img

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
img

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var

Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.