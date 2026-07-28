TÜGVA'dan Diyarbakır'da 'Cami Buluşması' etkinliği

Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "Cami Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki Millet İlkokulu bahçesinde toplanan çocuklar, ellerinde pankart ve dövizlerle Diclekent Camisi'ne yürüdü.

Camide bir araya gelen çocuklar, burada namaz kıldı, ilahiler söyledi.

TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah Kikizade, gazetecilere, 6 Temmuz'da "TÜGVA Yaz Okulu"nu başlattıklarını ve bunu "Cami Buluşması" ile taçlandırdıklarını söyledi.

Yaz okulunun 6 hafta süreceğini belirten Kikizade, şöyle konuştu:

"Yaz okuluna kentte 17 bin başvuru aldık ve yaklaşık 10 bin çocukla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Değerler eğitimi adı altında Kur'an-ı Kerim ve sosyal aktiviteler düzenliyoruz. 'Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen çocuk kalmasın.' mottosuyla çalışıyoruz."

Öte yandan, Türk Kızılay tarafından çocuklara simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA