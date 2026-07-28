Haberler

TÜGVA'dan Diyarbakır'da 'Cami Buluşması' etkinliği

TÜGVA'dan Diyarbakır'da 'Cami Buluşması' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da TÜGVA İl Temsilciliği, 'Cami Buluşması' etkinliği düzenledi. Çocuklar Diclekent Camisi'nde namaz kılıp ilahiler söyledi. Temsilci Kikizade, yaz okuluna 17 bin başvuru alındığını, 10 bin çocuğa eğitim verildiğini belirtti.

Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "Cami Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki Millet İlkokulu bahçesinde toplanan çocuklar, ellerinde pankart ve dövizlerle Diclekent Camisi'ne yürüdü.

Camide bir araya gelen çocuklar, burada namaz kıldı, ilahiler söyledi.

TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah Kikizade, gazetecilere, 6 Temmuz'da "TÜGVA Yaz Okulu"nu başlattıklarını ve bunu "Cami Buluşması" ile taçlandırdıklarını söyledi.

Yaz okulunun 6 hafta süreceğini belirten Kikizade, şöyle konuştu:

"Yaz okuluna kentte 17 bin başvuru aldık ve yaklaşık 10 bin çocukla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Değerler eğitimi adı altında Kur'an-ı Kerim ve sosyal aktiviteler düzenliyoruz. 'Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen çocuk kalmasın.' mottosuyla çalışıyoruz."

Öte yandan, Türk Kızılay tarafından çocuklara simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Milyarlarca dolar buhar oldu! Teknoloji dünyası sarsıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

Cezaevinden çıktı, fenomen oldu! Eşinin adını duyan ürperiyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor

Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor

e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor
Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti

Ailesine ekmek götürmeye çalışıyordu! Feci şekilde can verdi
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

İmzayı attı! Zidane Türkiye'ye geliyor