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Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi can verdi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seyit Bozkuş (54), Musa Bozkuş ve Samet Bozkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi can verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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