Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi can verdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seyit Bozkuş (54), Musa Bozkuş ve Samet Bozkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.