Diyarbakır'da Trafik Haftası Etkinlikleri: Çocuklara Farkındalık Eğitimi Verildi

DİYARBAKIR'da, trafik haftası etkinlikleri kapsamında Vali Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programda, çocuklara trafik kuralarıyla ilgili farkındalık eğitimleri verildi.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda, trafik haftası etkinlikleri kapsamında Vali Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla çocuklara farkındalık eğitimi verildi. Programa ayrıca İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı. Programda farklı okullardan gelen ortaokul öğrencilerine, stantta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte trafik polisleri, öğrencilerin güvenli şekilde yolun karşısına geçmelerini uygulamalı olarak gösterdi.

'DİYARBAKIR'DA 2023'E GÖRE 2024 YILINDA ÖLÜMLÜ KAZA SAYILARI YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE AZALDI'

Vali Zorluoğlu, trafik haftasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz de ölümlü trafik kazası sayısı gelişmiş Avrupa ülkelerinden biraz daha fazla. Dolayısıyla bu anlamda biraz daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi, bu kurallara uyma alışkanlığının geliştirilmesidir. Bu da çocuklarımızdan başlayarak tüm yaş gruplarına etkili eğitimler verilmesi, bununla ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarına hız verilmesi gerektiriyor. Çocuklarımızdan başlayarak inşallah önümüzdeki yıllarda bu çocuklar büyüdüklerinde kurallara bizden çok daha iyi uyan nesiller olarak kazaları da ölümlü kazaları da çok azaltacak nesiller olarak İnşallah var olacaklar. Trafik kazanlarının önlenmesinde etkili bir cezalandırma ve denetleme sistemi, bu da çok önemli. Avrupa'daki başarısının arkasında yatan en önemli sebeplerinden biri bu etkili cezalandırma ve denetim sistemidir. Bu anlamda biz de teknolojik imkanlarımızdan da yararlanarak Türkiye'de önemli bir denetleme ve etkili, caydırıcı bir denetleme sistemi kurduk. 2024 yılının ikinci yarısında Diyarbakır'da 4 ana şehirlerarası yol üzerine ve 2 tanesi de şehir dışında olmak üzere 6 noktada EDS sistemini kurduk. ve bu EDS sistemi ile yaklaşık 282 kilometrelik bir hız koridoru toplamda oluşturduk. ve 2024'ün sonunda baktık ki bu tek başına bile Diyarbakır'daki ölümlü kaza sayısını oranını düşürmüş. Diyarbakır'da 2023'e göre 2024 yılında ölümlü kaza sayıları yüzde 30'un üzerinde azaldı. Denetim sistemimiz devam edecek. Buna ilave teknolojik önlemler de alacağız" dedi.

Haber- Kamera: Selim Kaya-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,