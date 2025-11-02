Diyarbakır'da TIR'dan Koyun Çalan Şahıslar Kamerada

DİYARBAKIR'da 2 kişinin yolda ilerleyen TIR'a sepetli motosikletle yaklaşıp, dorseden 3 koyun çaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki canlı hayvan yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. OTOĞRAFLI