Üye Girişi
Haberler
Diyarbakır'da TEİAŞ'a ait elektrik santral deposunda yangın çıktı

Diyarbakır'da TEİAŞ'a ait elektrik santral deposunda yangın çıktı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait elektrik santral deposunun çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

DİYARBAKIR'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait elektrik santral deposunun çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde bulunan TEİAŞ elektrik santral deposunun çatısında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Güncel

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title