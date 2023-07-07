Diyarbakır'da TEİAŞ'a ait elektrik santral deposunda yangın çıktı

DİYARBAKIR'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait elektrik santral deposunun çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde bulunan TEİAŞ elektrik santral deposunun çatısında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.