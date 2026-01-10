Haberler

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen papazın yönettiği ayinde dualar okundu ve katılımcılara ekmek ile su ikram edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen papazın yönettiği ayinde, ilahiler seslendirildi, dualar okundu. Ayinde görev alan 4 kişi ise yardımcı olarak hizmet verdi.

Mumların yakıldığı ayinde, katılımcılara ekmek ve su ikram edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, Hristiyan dünyasında Noel'in 25 Aralık'ta kutlandığını, Ermenilerde ise bu kutlamaların 6 Ocak'ta başladığını belirtti.

Ayık, şunları kaydetti:

"Surp Giragos Ermeni Kilisesi gibi yapılar, Ermeni cemaati için önemli bir tarihi mirastır. Aynı zamanda bu şehrin de çok önemli bir mimari eseridir. Bugün de burada Noel'i kutluyoruz. Noel, Hz. İsa'nın doğumunu sembolize eden bir gündür ve biz de bunu idrak ediyoruz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz