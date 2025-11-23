Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular
Son günlerin en önemli tartışma konularından biri gıda güvenliği. Art arda gelen gıda zehirlenmesi haberlerine bir yenisi de Diyarbakır'da eklendi. Bir zincir marketten alınan sucukla yaptığı tostu yiyen anne ve oğlu, kısa bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ikilinin tedavileri sürerken, tükettikleri sucuğun numunesi incelenmek üzere alındı.
ZİNCİR MARKETTEN ALDIĞI SUCUKLA TOST YAPTI, OĞLUYLA BERABER RAHATSIZLANDI
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu 12 yaşındaki oğlu Ü.A. ile birlikte yedi. Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı.
SUCUKTAN NUMUNE ALINDI
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlun tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Öte yandan anne F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.