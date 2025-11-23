Haberler

Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular

Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular Haber Videosunu İzle
Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son günlerin en önemli tartışma konularından biri gıda güvenliği. Art arda gelen gıda zehirlenmesi haberlerine bir yenisi de Diyarbakır'da eklendi. Bir zincir marketten alınan sucukla yaptığı tostu yiyen anne ve oğlu, kısa bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ikilinin tedavileri sürerken, tükettikleri sucuğun numunesi incelenmek üzere alındı.

  • 28 yaşındaki F.A. ve 12 yaşındaki oğlu Ü.A., zincir marketten aldıkları sucukla yaptıkları tostu yedikten sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
  • Sucuktan incelenmek üzere numune alındı.
  • F.A., zincir marketten şikayetçi oldu.

Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem başlıklarından biri 'gıda zehirlenmeleri' oldu. Art arda gelen gıda zehirlenmesi haberlerine bir yenisi de Diyarbakır'da eklendi.

ZİNCİR MARKETTEN ALDIĞI SUCUKLA TOST YAPTI, OĞLUYLA BERABER RAHATSIZLANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu 12 yaşındaki oğlu Ü.A. ile birlikte yedi. Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı.

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla beraber rahatsızlandı

SUCUKTAN NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlun tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı.

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla beraber rahatsızlandı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan anne F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Dört kişili Böcek ailesi, ayakta durmakta bile zorlanırken ve ölümle pençeleşirken İstanbul da iki hastane kendilerine bakmadı. Bu sorumsuzluğa rağmen bu hastane ve doktorlar hakkında hiçbir şey yapılmadı. Tazminat davası bile açılmadı. Bunu her yerde her zaman hatırlatacağım.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil İbrahim Canpolat:

Bu ülkedeki en büyük sorun adalet ve insanımıza verilen değerdir malesef ikiside haklı için değil güçlü olanlar için varlar üstündeki kanı dökenlerin bir değeri yoksa vatan dediğimiz nasıl birşeye benzer

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

AMED Şehrim Benim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

marketler bile bozuk ürün satıyorsa ne yiyeceğiz market zehirliyor restoran ve lokontacılar zehirliyor otel zehirliyor bu işe son vermeliler yazık vatandaşlara allah herkesin yardımcısı olsun çok geçmiş olsun dilerim rabimden acil şifalar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Salgın:

Zincir marketlerden aldığım salam sosis sucuğu sokak köpeklerine kedilerine verdim yemediler...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım olsun yakacağım

'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım var yakacağım
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı

Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım olsun yakacağım

'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım var yakacağım
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı

Yeni açılan mağaza etikete 10 lira yazdı, ortalık savaş alanına döndü
Fabrikada zehirlenme paniği! 11 işçi hastanelik oldu

Fabrikada zehirlenme paniği! 11 işçi hastanelik oldu
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.