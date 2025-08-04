Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: İsmail Cesur Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: İsmail Cesur Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde durakta bekleyen İsmail Cesur, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde durakta beklerken tabancayla vurulan İsmail Cesur'un (55) hayatını kaybettiği saldırının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Ağustos akşamı, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde meydana geldi. Durakta bekleyen İsmail Cesur, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Cesur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Cesur'un cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla İsmail Cesur'a ateş açtığı, çevredekilerin de bu sırada kaçıştığı yer aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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