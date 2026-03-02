Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Jandarma, silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen bu operasyonda 2 AK-47 tüfeği, 8 av tüfeği, 3 tabanca ve birçok mermi ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, "silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara" yönelik 23 Şubat-02 Mart'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 2 AK-47 piyade tüfeği, 8 av tüfeği, 3 tabanca, 350 tabanca fişeği ve 2 şarjörü, 72 AK-47 piyade tüfeği fişeği ile 5 şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
