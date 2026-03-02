Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, "silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara" yönelik 23 Şubat-02 Mart'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 2 AK-47 piyade tüfeği, 8 av tüfeği, 3 tabanca, 350 tabanca fişeği ve 2 şarjörü, 72 AK-47 piyade tüfeği fişeği ile 5 şarjörü ele geçirildi.