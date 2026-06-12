Haberler

Diyarbakır'da akreplere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da akreplere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla belediye ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla akreplere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor. Sur ilçesindeki 11 mahallede ilaçlama yapıldı.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte akreplere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri, halk sağlığını korumak ve akrep kaynaklı riskleri azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında merkez Sur ilçesindeki Hasırlı, Ali Paşa, Lalebey, Ziya Gökalp, Cami Nebi, Cami Kebir, Cevatpaşa, Dabanoğlu, Savaş, Benusen ve Fatih Paşa Mahallelerinde ilaçlama yapılıyor.

Akrep görülme ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları hedefleniyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler

A Milli Takımımızı çok hafife aldı! Şu söylediklerine bakın
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son

Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler