Diyarbakır'da şehit aileleri 'Vefa ve Motivasyon' programında buluştu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde şehit aileleri "Vefa ve Motivasyon" programında bir araya geldi.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TER.DER) Diyarbakır Kayapınar Şubesi ve İl Koordinatörlüğünce bir kafede şehit ailelerine yönelik "Vefa ve Motivasyon" programı düzenlendi.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu, milletin tarih boyunca yaşadığı zorluklara rağmen birlik ve beraberliğini koruduğunu söyledi.

Şehitlerin bıraktığı mirasın ve gazilerin vatan savunmasındaki fedakarlıklarının önemine dikkati çeken İncesu, şehit yakınlarının acısının tamamen dindirilemeyeceğini ancak devlet ve sivil toplum kuruluşlarının bu acıyı hafifletmek için çalıştığını belirtti.

İncesu, "Sivil toplum kuruluşlarımızın bu faaliyetleri, bir ve beraber olduğumuzu ve sizlerin yanında bulunduğumuzu göstermenin yanı sıra yapılacak her konuda hep birlikte elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzun da göstergesidir." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da şehit yakınlarıyla bir arada olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Diyarbakır'ın kadim bir kent olduğunu, zorluklar ve acılarla bugünlere geldiğini belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine şunu belirtmek isterim ki, bugün huzurunuzdaysak, yaşayabiliyorsak, bugün bu sofrada Türk'ü ve Kürt'ü ile bir ekmeği bölüşebiliyorsak bunu sizin kıymetlileriniz sayesinde yapıyoruz. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Bugün Türkiye'de terörsüz bölge ve kardeşlik konuşuluyorsa bu, çok kıymetli şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir."

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ise şehit yakınları ile gazilerin yaşadığı acı ve özlemin ortak olduğunu dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemini vurgulayan Gürs, "Bu sofrada paylaştığımız sadece lokmalarımız değil, ortak hüznümüz, bitmeyen özlemimiz ve her şeye rağmen sergilediğimiz başı dik duruşumuzdur. Bugün burada sadece yönetim kurulu başkanı olarak değil, babasının eksikliğini vatanın varlığıyla dindiren bir şehit kızı, sevdasını ay yıldızlı bayrağa nakşetmiş bir şehit eşi ve kardeşlerinin yaralarını gururla saran 2 gazinin ablası olarak huzurunuzdayım." ifadelerini kullandı.

Gürs, "Bu vatan için hem babamı hem eşimi şehit verdim. Ölüm kimseye yakışmaz, insan sevdiğine yakıştıramaz. Fakat bu şekilde vefat ikisine de çok yakıştı. Kahraman oldular, şehit oldular. Sizleri o kadar iyi anlıyor, yüreğimde hissediyorum ki. Hiçbir zaman unutmayın ki sizlerin güçlü duruşu dünyayı titretiyor." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefinin ortak arzu ve ideal olduğunu, bu süreçte şehit yakınları ve gazilerin desteğinin önem taşıdığını dile getiren Gürs, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı bu aydınlık yolda ülkemizi terörün karanlığından tamamen arındıracak, her bir köşesinde huzurun hakim olduğu terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi hepimizin ortak arzusu ve en büyük idealidir. Bu süreçte şehit yakınlarımız ve gazilerimizin desteği en güçlü teminatımızdır. Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Terörsüz bir Türkiye, her şehrin, her köyün eşit şekilde gelişmesi demektir. Doğusu ile batısı arasında farkların kapanması, gençlerimizin kendi topraklarında iş ve aşk bulması demektir. Şehit yakını olarak söylüyorum, bu şehadetler birliğimize vesile olacaksa ne mutlu bize. Bu şehadetler hepimizi kardeş yapacaksa ne mutlu bize. Bu şehadetler ülkemizi dış güçlere karşı daha güçlü yapıyorsa ne mutlu bize. Bu şehadetler ülkemize karşı terör üzerinden düşmanlarımızı hain planlarından vazgeçirebiliyorsa ne mutlu bize. Terörsüz bir Türkiye, huzur ve güven demektir. Hiçbir çocuğun babasız, hiçbir annenin evlatsız kalmaması demektir."

TER.DER Diyarbakır İl Koordinatörü ve Kayapınar Şube Başkanı Eşref Haşimi de şehitlerin bıraktığı kıymetli emanetleriyle bir arada bulunmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Şehitlerimiz başımızın tacıdır. Sizlerle gönül gönüle yürümek bizler için bir görevden öte büyük bir onur ve sorumluluktur. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum." dedi.

Kaynak: AA